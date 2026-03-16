18:12
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

Стройку оздоровительного центра у кладбища в Орто-Сае временно остановили

Фото 24.kg

Строительные работы по разработке котлована для возведения оздоровительного центра возле кладбища в селе Орто-Сай временно приостановили. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, работы на объекте проводила компания «Ширин Бизнес Групп».

Читайте по теме
Вы меня за дурака считаете? Депутат БГК о стройке рядом с кладбищем

В министерстве также прокомментировали строительство четырехэтажного жилого комплекса по улице Иманалиева, которое ведет компания «Нурзаман». По данным ведомства, строительство началось около двух лет назад в установленном законодательством порядке.

Отмечается, что при выдаче разрешительных документов в управление градостроительства и архитектуры города Бишкека представили официальную справку от Таш-Добоского айыл окмоту о том, что кладбище закрыто.

«Соответственно, на момент выдачи разрешительных документов кладбище официально считалось закрытым. При отсутствии данного статуса разрешительные документы на строительство не выдали бы», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что строительные работы на объекте находятся под контролем департамента государственного архитектурно-строительного контроля.

В ведомстве заявили, что проверка фактического статуса кладбища не входит в его компетенцию.

«Поскольку официальный документ о статусе кладбища предоставлен органом местного самоуправления, вопросы проверки того, является ли кладбище закрытым или действующим, не относятся к компетенции министерства. Ответственность за выдачу такой справки несет соответствующий орган», — сообщили в ведомстве.

В Минстрое прокомментировали заявления о нарушении санитарной зоны между кладбищем и строящимися объектами.

По данным ведомства, расстояние определялось на основании топографической съемки.

«Согласно санитарным нормам для закрытых кладбищ санитарно-защитная зона должна составлять не менее 50 метров. По данным топографической съемки расстояние между объектами составляет 60–70 метров», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что строительство жилого комплекса продолжается, а факты возможных новых захоронений на кладбище, ранее обозначенном как закрытое, должны рассматриваться уполномоченными органами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366186/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
В Манасе приостановлено строительство 14-этажного жилого комплекса
В Оше выявили 34 незаконные стройки. Мэр и министр встретились с застройщиками
Минстрой: Возведение дома в селе Орто-Сай ведется с соблюдением норм
В Кыргызстане объем ВВП в строительстве достиг 438,5 миллиарда сомов
В Минстрое КР проведена ротация руководителей четырех департаментов
За февраль выдано 73 техзаключения по объектам строительства по всей стране
В Бишкеке при строительстве корпуса школы № 72 повредили водопровод
«Бардак в центре!» — инспекция потребовала снести заборы и очистить тротуары
Сменился начальник Джалал-Абадского областного управления архитектуры
На стройке ГИК в Караколе устранили нарушения после видео в соцсетях
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
16 марта, понедельник
18:09
В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом еще немного снизилась В Кыргызстане заболеваемость ОРВИ и гриппом еще немного...
18:06
Глава Налоговой службы встретился с предпринимателями Баткенской области
18:00
Бишкекчанин просит у городских служб выяснить причину гибели птиц в центре
17:55
«НУРАЙЫМ» вместо госномера: водителя в Бишкеке оштрафовали на 55 тысяч сомов
17:50
Кыргызстан рассматривает запуск платежного шлюза BRICS Pay