Стройку оздоровительного центра у кладбища в Орто-Сае временно остановили

Строительные работы по разработке котлована для возведения оздоровительного центра возле кладбища в селе Орто-Сай временно приостановили. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, работы на объекте проводила компания «Ширин Бизнес Групп».

В министерстве также прокомментировали строительство четырехэтажного жилого комплекса по улице Иманалиева, которое ведет компания «Нурзаман». По данным ведомства, строительство началось около двух лет назад в установленном законодательством порядке.

Отмечается, что при выдаче разрешительных документов в управление градостроительства и архитектуры города Бишкека представили официальную справку от Таш-Добоского айыл окмоту о том, что кладбище закрыто.

«Соответственно, на момент выдачи разрешительных документов кладбище официально считалось закрытым. При отсутствии данного статуса разрешительные документы на строительство не выдали бы», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что строительные работы на объекте находятся под контролем департамента государственного архитектурно-строительного контроля.

В ведомстве заявили, что проверка фактического статуса кладбища не входит в его компетенцию.

«Поскольку официальный документ о статусе кладбища предоставлен органом местного самоуправления, вопросы проверки того, является ли кладбище закрытым или действующим, не относятся к компетенции министерства. Ответственность за выдачу такой справки несет соответствующий орган», — сообщили в ведомстве.

В Минстрое прокомментировали заявления о нарушении санитарной зоны между кладбищем и строящимися объектами.

По данным ведомства, расстояние определялось на основании топографической съемки.

«Согласно санитарным нормам для закрытых кладбищ санитарно-защитная зона должна составлять не менее 50 метров. По данным топографической съемки расстояние между объектами составляет 60–70 метров», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что строительство жилого комплекса продолжается, а факты возможных новых захоронений на кладбище, ранее обозначенном как закрытое, должны рассматриваться уполномоченными органами.