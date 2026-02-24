В Бишкеке разгорелся скандал вокруг нарушений на строительной площадке одной из иностранных компаний. Глава муниципальной инспекции города возмутился состоянием одной из центральных улиц, где застройщики выставили ограждения прямо на тротуарах, перекрыли доступ к пешеходной зоне и частично закрыли обзор светофора.

Мирлан Таалайбеков во время выездной проверки выявил многочисленные нарушения: самовольно установленные заборы, занятые пешеходные дорожки, отсутствие безопасных обходных путей и игнорирование норм по городской среде.

Особое недовольство вызвали информационные вывески — на объектах отсутствуют надписи на кыргызском языке, что противоречит требованиям закона о госязыке.

По данным инспекции, встреча с представителями иностранных застройщиков прошла на повышенных тонах. Муниципалитет потребовал немедленно убрать незаконные ограждения и привести территорию в соответствие с нормами безопасности и законодательством.

Инспекция заявила, что в случае невыполнения требований будут приняты административные меры.