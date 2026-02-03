За нарушение норм Минстрой наложил штрафы на 140 миллионов сомов

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в прошлом году проверило 3 тысячи 806 строящихся объектов. Об этом сообщил замглавы ведомства Талантбек Иманакун уулу на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Он отметил, что департамент государственной экспертизы в 2025-м рассмотрел обращения о строительстве 2 тысяч 401 объекта и дал разрешение на возведение 2 тысяч 5 из них.

«Департамент строительства, который проверяет качество возведения, в прошлом году поставил в реестр 3 тысячи 806 объектов, то есть проверил и подтвердил их качество. При этом составлено 2 тысячи 488 протоколов по итогам выявления различных нарушений, сумма штрафов составила 140 миллионов сомов», — сказал замминистра.

Талантбек Иманакун уулу отметил, что в 2024-м наложено штрафов на 120,1 миллиона сомов. При этом он добавил: эти цифры свидетельствуют о том, что Минстрой проверяет каждый этап возведения объектов в стране.