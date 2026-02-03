11:33
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

За нарушение норм Минстрой наложил штрафы на 140 миллионов сомов

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в прошлом году проверило 3 тысячи 806 строящихся объектов. Об этом сообщил замглавы ведомства Талантбек Иманакун уулу на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Он отметил, что департамент государственной экспертизы в 2025-м рассмотрел обращения о строительстве 2 тысяч 401 объекта и дал разрешение на возведение 2 тысяч 5 из них.

«Департамент строительства, который проверяет качество возведения, в прошлом году поставил в реестр 3 тысячи 806 объектов, то есть проверил и подтвердил их качество. При этом составлено 2 тысячи 488 протоколов по итогам выявления различных нарушений, сумма штрафов составила 140 миллионов сомов», — сказал замминистра.

Талантбек Иманакун уулу отметил, что в 2024-м наложено штрафов на 120,1 миллиона сомов. При этом он добавил: эти цифры свидетельствуют о том, что Минстрой проверяет каждый этап возведения объектов в стране. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360347/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
В Кызыл-Кие на стройке семиэтажного дома выявили грубые нарушения
Минстрой: В настоящее время по Кыргызстану возводят 668 объектов
Недостатки на автодороге Нарын — Оруктам устранят за счет подрядчика — Минтранс
Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмостойкого строительства
В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье
В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода
Минстрой Кыргызстана включил компанию «Зам зам билдинг» в черный список
Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке
Бетонный завод проверен: выявлены нарушения, назначены лабораторные исследования
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
11:31
Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронные торговые площадки в РФ Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронны...
11:23
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
11:19
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
11:15
О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ
11:09
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной