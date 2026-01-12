В Чуйской области мужчина пытался убить свою мать

29 декабря 2025-го в ОВД Жайылского района с заявлением обратилась жительница села Полтавка гражданка Ж.А., 1985 года рождения, о принятии мер в отношении своего родного брата Ж.С., 1981 года рождения, который в ночь с 28 на 29 декабря, находясь у себя дома, пытался убить их мать Ж.М., 1950 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, во время сна Ж.С. пытался задушить женщину подушкой.

«Когда потерпевшая оказала сопротивление, он несколько раз нанес ей удары по различным частям тела. Данный факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 138 «Истязание» УК КР.

В ходе следствия при изучении переписки Ж.С. со своей супругой А.Г. в мобильном приложении WhatsApp выявлены сообщения, в которых он заявлял о намерении убить свою мать Ж.М.», — говорится в сообщении.

В порядке статьи 96 УПК КР Ж.С. задержан в качестве подозреваемого и водворен в изолятор временного содержания. Решением районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.