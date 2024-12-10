Дело матери Камчи Кольбаева. Горсуд оставил приговор без изменений

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов матери ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Маи Алиевой на приговор Октябрьского районного суда и оставил его без изменений.

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Напомним, ей следствием ранее было предъявлено обвинение по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Суд первой инстанции признал Маю Алиеву виновной в легализации и отмывании преступных доходов. Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой на один год испытательного срока. Гражданскую супругу убитого вора в законе Камчи Кольбаева Нурию Тентешову Октябрьский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Ее объявили в розыск.

Защита будет обжаловать решение горсуда в Верховном суде Кыргызстана.

Ранее защита подсудимой сообщала, что в обвинительном акте указан период легализации — с 2008 по 2022 год, при этом в списке есть имущество, купленное в 1998-м, его тоже хотят конфисковать.