В Бишкеке мужчину задержали за систематическое истязание супруги

27 января в УВД Свердловского района с заявлением обратилась гражданка М.Д., которая сообщила, что супруг М.Д. на протяжении длительного времени систематически подвергал ее физическому и психологическому насилию. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Следует отметить, что ранее в отношении гражданина М.Д. сотрудники УВД неоднократно выносили охранные ордера по фактам семейного насилия. Однако, несмотря на это, он не прекратил противоправные действия и своими повторяющимися поступками продолжал причинять супруге физический и моральный вред.

На основании вышеуказанных фактов действия подозреваемого квалифицированы в соответствии с законодательством как истязание. Следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 138 части 3 «Истязание» УК КР.

Сотрудники УВД доставили гражданина М.Д., 1977 года рождения, в следственную службу, где в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия.