09:58
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке мужчину задержали за систематическое истязание супруги

27 января в УВД Свердловского района с заявлением обратилась гражданка М.Д., которая сообщила, что супруг М.Д. на протяжении длительного времени систематически подвергал ее физическому и психологическому насилию. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Следует отметить, что ранее в отношении гражданина М.Д. сотрудники УВД неоднократно выносили охранные ордера по фактам семейного насилия. Однако, несмотря на это, он не прекратил противоправные действия и своими повторяющимися поступками продолжал причинять супруге физический и моральный вред.

На основании вышеуказанных фактов действия подозреваемого квалифицированы в соответствии с законодательством как истязание. Следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 138 части 3 «Истязание» УК КР.

Сотрудники УВД доставили гражданина М.Д., 1977 года рождения, в следственную службу, где в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361646/
просмотров: 677
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области мужчина пытался убить свою мать
Порезал лицо и остриг волосы. Милиция задержала мужчину, похитившего жену
Бишкекчанин насильно удерживает жену в неизвестном месте. Их ищет милиция
В Сокулуке местный спикер похитил сожительницу и бывшую жену и избил их
Истязание пациентов в Жайылском психстационаре. В учреждении сменили директора
Истязание Асель Ногойбаевой. Первая леди поддержит пострадавшую финансово
Бишкекчанка насильно удерживала иностранцев в своем швейном цеху
В сети появилось видео расправы над «сокулукским принцем»
Истязание подростка в Сокулуке. Преступление не связано с межнациональной рознью
Подростка заставили целовать ноги и ударили ножом. Дело переквалифицировали
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Бизнес
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
12 февраля, четверг
09:49
В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 миллионов сомов В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 мил...
09:49
В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек
09:48
До $5 миллиардов довести торговый оборот с Кыргызстаном предлагает Турция
09:46
На альтернативной дороге север — юг сошла лавина, участок закрыт
09:45
Кыргызстан и Узбекистан усиливают транзитный потенциал