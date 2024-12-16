Имамидин Ташов десятый день держит голодовку. Мать вновь просит отпустить сына

Основатель стройкомпании KG Group Имамидин Ташов десятый день держит голодовку. Его мать Сайпжамал Абдукаймова вновь попросила отпустить сына под домашний арест.

На пресс-конференции женщина отметила, что увиделась с сыном 13 декабря.

«Он еле как вышел. Он не был в состоянии говорить. Уже десятый день он не ест. Нас никто не слушает. Депутаты, прокуроры, суды тоже делают вид, что не слышат и не видят. Прошу отпустить сына под домашний арест и вынести справедливое решение. Разрешите хотя бы ему получить лечение в больнице», — сказала Сайпжамал Абдукаймова.

Фото АКИpress press.service. Мать Имамидина Ташова

Напомним, 6 декабря суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group до 8 февраля, в ответ он попытался перерезать себе горло

Это вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу после попытки наложить на себя руки.