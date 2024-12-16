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Общество

Имамидин Ташов десятый день держит голодовку. Мать вновь просит отпустить сына

Основатель стройкомпании KG Group Имамидин Ташов десятый день держит голодовку. Его мать Сайпжамал Абдукаймова вновь попросила отпустить сына под домашний арест.

На пресс-конференции женщина отметила, что увиделась с сыном 13 декабря.

«Он еле как вышел. Он не был в состоянии говорить. Уже десятый день он не ест. Нас никто не слушает. Депутаты, прокуроры, суды тоже делают вид, что не слышат и не видят. Прошу отпустить сына под домашний арест и вынести справедливое решение. Разрешите хотя бы ему получить лечение в больнице», — сказала Сайпжамал Абдукаймова. 

АКИpress press.service
Фото АКИpress press.service. Мать Имамидина Ташова
Напомним, 6 декабря суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group до 8 февраля, в ответ он попытался перерезать себе горло.

Это вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу после попытки наложить на себя руки.

Ему предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Бизнесмен задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, Имамидин Ташов проводил активную вербовочную работу через соцсети, заявляли в ведомстве.

В госкомитете также сообщали, что в столице компания KG Group построила шесть многоквартирных жилых домов. Но ни один из этих объектов не ввели в эксплуатацию в связи с самовольным возведением, без разрешительных документов.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение предпринимателя, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314336/
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