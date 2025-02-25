Дело матери Камчи Кольбаева. Верховный суд изменил приговор гражданской жене

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу матери Камчи Кольбаева Маи Алиевой и его гражданской жены Нурии Тентешовой.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС КР в составе судей Аската Сыдыкова, Сулайманкула Атакулова и Дамирбека Назарова изменила приговор осужденной Нурие Тентешовой. Ей сокращен срок лишения свободы с восьми до семи лет. В остальной части приговор первой и второй инстанций оставили без изменений.

Напомним, Мае Алиевой следствием ранее предъявлено обвинение по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Суд первой инстанции признал ее виновной в легализации и отмывании преступных доходов. Мать Камчи Кольбаева приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой на один год испытательного срока. Гражданскую супругу убитого вора в законе Нурию Тентешову Октябрьский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Ее объявили в розыск.

Защита подсудимой сообщала, что в обвинительном акте указан период легализации — с 2008 по 2022 год, при этом в списке есть имущество, купленное в 1998-м, его тоже хотят конфисковать.