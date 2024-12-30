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Общество

Истязание пациентов в Жайылском психстационаре. В учреждении сменили директора

В связи с жестоким обращением с подопечными в Жайылском психоневрологическом социальном стационарном учреждении была создана комиссия. Об этом журналистам сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.

Ее заключение передано правоохранительным органам. По словам главы ведомства, в учреждении сменили руководство. Новым директором психоневрологического стационара стала Айзада Асанова.

Напомним, 25 октября сотрудники Национального центра посетили указанное стационарное учреждение и сообщили о факте жестокого обращения. Материалы (включающие фотографии и видеозаписи) посещения переданы в прокуратуру. В свою очередь, надзорный орган направил материалы Жайылскому РОВД для дачи юридической оценки.

12 ноября милиция возбудила уголовное дело по статье 138 «Истязание» УК КР, а 4 декабря расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

Не согласившись с решением милиции, Национальный центр обжаловал постановление следователя ОВД Жайылского района в Чуйскую областную прокуратуру, и 19 декабря постановление следователя о прекращении уголовного дела отменено, материалы уголовного дела вновь направили в ОВД для проведения дополнительных следственных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315727/
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