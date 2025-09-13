11:03
Происшествия

В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей

В дежурную часть ОВД Чуйского района 12 сентября поступило сообщение, о том, что в одном из домов сел Чуйского района найдены тела двух детей. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.
 
По его данным, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, где установлено, что в доме обнаружены с ножевыми ранениями тела двух детей, Д.Э., 2013 года рождения, (девочка) и Ш.М., 2023 года рождения (мальчик).
 
По данному факту ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 (убийство) УК Кыргызской Республики.
 
Тела детей доставлены в морг Токмакской городской больницы, по делу назначены необходимые судебные экспертизы.
 
В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления задержана мать погибших детей — гражданка М.М. и водворена в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
 
