В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей

В дежурную часть ОВД Чуйского района 12 сентября поступило сообщение, о том, что в одном из домов сел Чуйского района найдены тела двух детей. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По его данным, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, где установлено, что в доме обнаружены с ножевыми ранениями тела двух детей, Д.Э., 2013 года рождения, (девочка) и Ш.М., 2023 года рождения (мальчик).