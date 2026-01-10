В Бишкеке женщина отдала неизвестным почти $50 тысяч на покупку квартиры

В Бишкеке расследуется факт интернет-мошенничества на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 12 ноября 2025-го в УВД Первомайского района с заявлением обратилась женщина.

«Она рассказала, что 5 ноября того же года неизвестные через WhatsApp пообещали ей продать квартиру и получили $49 тысяч 900. Деньги женщина перевела на реквизиты семи банков, но недвижимость так и не получила. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты» УК КР», — говорится в сообщении.

Фото ГУВД Бишкека

Потерпевшая перевела 3 миллиона 655 тысяч сомов через платежные терминалы одного из банков. В рамках расследования установлен один из получателей денег — А.Б., 2007 года рождения. На его банковскую карту поступило 200 тысяч сомов. Молодого человека доставили в милицию для процессуальных действий, затем водворили в ИВС.

Милиция проводит оперативно-разыскные и технические мероприятия, направленные на сбор дополнительной информации, формирование доказательственной базы, а также установление иных обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.