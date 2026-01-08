12:14
Происшествия

В США застрелили жительницу Миннеаполиса в ходе рейда по нелегальным мигрантам

Сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил жительницу Миннеаполиса в ходе рейда по нелегальным мигрантам. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что женщину убили после того, как она, по информации ведомства, использовала свою машину «как оружие» и попыталась переехать сотрудников органов.

В ICE заявили, что это был «акт внутреннего терроризма», а сотрудник службы действовал в целях самообороны. После стрельбы на месте собрались очевидцы, которые называли случившееся убийством и требовали от сотрудников ICE покинуть штат.

Мэр города Джейкоб Фрей назвал официальную версию «чепухой» и заявил, что произошедшее — это «безрассудное применение силы».

Ранее около двух тысяч сотрудников ICE были направлены в Миннеаполис, пишет CBS. Агенты ICE арестовали более 150 человек. Обвинения связаны со случаями мошенничества с участием финансируемых правительством программ. За последние недели активность ICE здесь увеличилась.

Напомним, Дональд Трамп проводит политику массовой высылки нелегальных мигрантов с начала второго срока.
