12:32
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

В Иране продолжаются массовые протесты на фоне экономического кризиса

Фото из интернета. В Иране продолжаются массовые протесты

В Иране уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста, вызванные резким ухудшением экономической ситуации в стране. Демонстрации охватили Тегеран и ряд крупных городов, включая Исфахан и Шираз.

Поводом для протестов стало обесценивание иранского риала, рост цен на продукты и товары первой необходимости, а также высокая инфляция. Участники акций выступают с социально-экономическими требованиями, однако во многих городах звучат и политические лозунги.

По данным зарубежных СМИ, в ряде регионов протесты переросли в столкновения с силами безопасности. Сообщается о погибших и раненых, десятки человек задержаны. Власти усилили присутствие полиции и подразделений безопасности, фиксируются ограничения на работу интернета и соцсетей.

Официальные власти Ирана заявляют, что контролируют ситуацию, и возлагают ответственность за беспорядки на «внешнее вмешательство».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356932/
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
В Иране проходит Неделя чествования женщин
Из Ирана в КР пытались незаконно ввезти 6 тысяч килограммов рыбной продукции
Школьники Германии вместо уроков вышли на акцию протеста против военной реформы
Тегеран ждет эвакуация. Куда переедет столица Ирана
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
В столице Филиппин тысячи людей вышли на протест против коррупции
МИД Кыргызстана пытается вернуть на родину гражданку, задержанную в Иране
В Латвии протесты против выхода страны из конвенции о защите женщин от насилия
Иран на пороге водной катастрофы: власти не исключают эвакуацию Тегерана
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
2 января, пятница
12:20
Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляется в штатном режиме Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляет...
12:19
Водосточная труба может упасть кому-то на голову. Жители улицы Тимирязева боятся
12:00
Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
11:47
В Иране продолжаются массовые протесты на фоне экономического кризиса
11:45
МВД призвало кыргызстанцев сообщать о фактах бытового насилия в праздничные дни