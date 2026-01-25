В Миннеаполисе в ходе рейда по нелегальным мигрантам снова застрелили человека

В Миннеаполисе (США) 51-летний мужчина погиб после того, как в него выстрелили сотрудники Федеральной иммиграционной службы (ICE). Во время перестрелки с участием агента ICE в городе застрелен мужчина, сообщает Fox News.

Это уже второе убийство гражданского лица, совершенное госслужащим.

В Миннеаполисе прошла многотысячная акция протеста против ICE, в которой приняли участие от 50 до 100 тысяч человек. Организаторы требовали юридической ответственности для агента, который несколько недель назад застрелил женщину.

Очевидцы сообщают, что несколько силовиков сначала повалили мужчину на землю, несколько раз ударили, а потом выстрелили перед дверями кафе.

«Мы работаем над тем, чтобы подтвердить дополнительные детали. Просим общественность сохранять спокойствие и избегать этого района», — говорится в сообщении мэрии города в соцсети Х.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что обсудил с Белым домом «очередную ужасную стрельбу». «Миннесоте это надоело. Это отвратительно», — написал он и призвал американского лидера Дональда Трампа немедленно вывести «тысячи жестоких, неподготовленных офицеров» из штата.

В конце декабря прошлого года ICE начала в Миннесоте операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов.