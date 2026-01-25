12:58
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Происшествия

В Миннеаполисе в ходе рейда по нелегальным мигрантам снова застрелили человека

В Миннеаполисе (США) 51-летний мужчина погиб после того, как в него выстрелили сотрудники Федеральной иммиграционной службы (ICE). Во время перестрелки с участием агента ICE в городе застрелен мужчина, сообщает Fox News.

Это уже второе убийство гражданского лица, совершенное госслужащим.

В Миннеаполисе прошла многотысячная акция протеста против ICE, в которой приняли участие от 50 до 100 тысяч человек. Организаторы требовали юридической ответственности для агента, который несколько недель назад застрелил женщину.

Очевидцы сообщают, что несколько силовиков сначала повалили мужчину на землю, несколько раз ударили, а потом выстрелили перед дверями кафе.

«Мы работаем над тем, чтобы подтвердить дополнительные детали. Просим общественность сохранять спокойствие и избегать этого района», — говорится в сообщении мэрии города в соцсети Х.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что обсудил с Белым домом «очередную ужасную стрельбу». «Миннесоте это надоело. Это отвратительно», — написал он и призвал американского лидера Дональда Трампа немедленно вывести «тысячи жестоких, неподготовленных офицеров» из штата.

В конце декабря прошлого года ICE начала в Миннесоте операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359175/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Антимиграционный рейд. В Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства женщины
В США застрелили жительницу Миннеаполиса в ходе рейда по нелегальным мигрантам
С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Сколько иностранных нелегалов депортировали из КР, рассказали в Минтруда
В Москве задержали группу, незаконно легализовавшую более 53 тысяч мигрантов
В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконной легализации 11 тысяч мигрантов
В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
Итоги рейда «Нелегал» в России: из Подмосковья выдворят 4,3 тысячи мигрантов
Канал незаконной миграции более 3 тысяч нелегалов пресекли в Москве
Популярные новости
ГКНБ пресек крупную схему: 32&nbsp;здания больниц незаконно продали ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
В&nbsp;Московском районе нашли сгоревшую машину с&nbsp;телами двух человек В Московском районе нашли сгоревшую машину с телами двух человек
В&nbsp;Бишкеке подростки устроили побоище с&nbsp;ножами и&nbsp;пистолетом В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом
В&nbsp;Бишкеке задержали карманников, укравших в&nbsp;маршрутке почти 700 тысяч сомов В Бишкеке задержали карманников, укравших в маршрутке почти 700 тысяч сомов
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
25 января, воскресенье
12:49
В Миннеаполисе в ходе рейда по нелегальным мигрантам снова застрелили человека В Миннеаполисе в ходе рейда по нелегальным мигрантам сн...
12:20
Президент Монголии наградил посла Кыргызстана Айбека Артыкбаева медалью «Дружба»
11:40
Покупки через интернет осуществляют 95 процентов населения стран ЕАЭС
11:22
Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможни, сбежавшего три года назад
10:48
Морозы и отсутствие света. Украина находится на грани гуманитарной катастрофы