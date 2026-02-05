09:27
Кыргызстанец Имандос Бектенов завоевал серебро на чемпионате Азии по стрельбе

Кыргызстанец Имандос Бектенов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по стрельбе, стартовавшем в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта.

В первый день соревнований в упражнении 10 метров Air Pistol (стрельба из пневматического пистолета) среди юниоров Имандос Бектенов занял второе место.

Госагентства физической культуры и спорта
Фото Госагентства физической культуры и спорта. Имандос Бектенов

Еще один кыргызстанец Аскат Токмоков занял седьмое место среди взрослых спортсменов.

Как отмечается, в соревнованиях принимают участие 385 спортсменов из 19 стран. КР на турнире представляют 16 спортсменов.
