Кыргызстанец Имандос Бектенов завоевал серебро на чемпионате Азии по стрельбе

Кыргызстанец Имандос Бектенов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по стрельбе, стартовавшем в Нью-Дели (Индия). Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта.
В первый день соревнований в упражнении 10 метров Air Pistol (стрельба из пневматического пистолета) среди юниоров Имандос Бектенов занял второе место.
Еще один кыргызстанец Аскат Токмоков занял седьмое место среди взрослых спортсменов.
Как отмечается, в соревнованиях принимают участие 385 спортсменов из 19 стран. КР на турнире представляют 16 спортсменов.