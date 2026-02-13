14:06
Белый дом прекращает рейды против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе

Белый дом завершает операции по поиску и задержанию нелегальных иммигрантов в Миннеаполисе. Об этом сообщил ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман, которого администрация США направила в этот штат.

«Я внес предложение о завершении операции, и президент США Дональд Трамп его поддержал», — приводит его слова NBC News.

Том Хоман рассказал, что операцию начнут сворачивать уже на этой неделе, при этом сам он пробудет в штате еще некоторое время, чтобы обеспечить ее успешное завершение.

«Я не хочу больше кровопролития. Я молюсь каждую ночь за безопасность сотрудников правоохранительных органов и за безопасность людей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе во время рейдов иммиграционной и таможенной службы США (ICE) был застрелен 37-летний житель города Алекс Джеффри Претти. По данным официальных лиц и открытых источников, он работал дипломированным медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия и он не имел судимостей.

7 января в ходе рейдов ICE убита мать троих детей Рене Николь Гуд.

Напомним, Дональд Трамп проводит политику массовой высылки нелегальных мигрантов с начала второго срока.
