Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным милиции, 7 января в Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека поступила оперативная информация о возможной причастности неизвестного лица к сбыту запрещенных веществ. По этому факту следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на северной стороне Бишкек–Чуйского канала, на улице Тоголока Молдо. Установлено, что он размещал наркотики способом «закладка». При личном досмотре у подозреваемого изъяли пять свертков с синтетическим наркотическим веществом.

Задержанным оказался 25-летний гражданин. По предварительным данным, наркотики он распространял через мессенджер Telegram.

В ходе дополнительных следственных действий подозреваемый указал места еще 14 тайников. Всего из незаконного оборота изъяли 19 свертков с синтетическими наркотиками.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.
