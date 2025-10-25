Блокчейн и искусственный интеллект могут применяться не только в банковской сфере, но и в системах налогообложения и государственного управления, повышая их эффективность. Об этом в Бишкеке на заседании Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий заявил основатель криптовалютной платформы Binance Чанпэн Чжао.

Фото пресс-службы президента. Основатель криптовалютной платформы Binance Чанпэн Чжао

По его словам, виртуальные активы и криптовалюта — это новые технологии, способные упростить финансовые транзакции как внутри страны, так и межгосударственные.

Чанпэн Чжао добавил, что ключевое значение имеет финансовая грамотность, особенно среди молодежи, которая активно вовлекается в криптовалютные операции. «Страна, которая первой освоит эти технологии, станет лидером не только в регионе, но и на глобальном уровне», — считает он.

Основатель криптовалютной платформы Binance не в первый раз посещает Кыргызстан.

В апреле 2025 года Национальное агентство по инвестициям КР и блокчейн-эксперт Чанпэн Чжао заключили меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились о совместной работе по ряду направлений, включая инфраструктурную и технологическую поддержку.