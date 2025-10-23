14:42
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Экономика

Объем транзакций со стейблкоинами в мире за год превысил $46 триллионов

Общее число владельцев криптовалюты в мире превысило 700 миллионов человек, а число активных пользователей криптовалют достигло 40-70 миллионов. Венчурная компания Andreessen Horowitz представила ежегодный отчет State of Crypto 2025, назвав год поворотным для индустрии.

из отчета Andreessen Horowitz
Фото из отчета Andreessen Horowitz

По мнению аналитиков, рынок переходит к зрелой фазе, инфраструктура становится масштабируемой, интерес со стороны традиционных финансов растет, а использование криптовалют выходит за рамки спекуляций.

Объем транзакций со стейблкоинами за год превысил $46 триллионов. Это сопоставимо с оборотами Visa и ACH. Более 1 процента всех долларов в обращении существует в виде токенов.

Блокчейны обрабатывают до 3 тысяч 400 операций в секунду, приближаясь к масштабам традиционных платежных сетей.

Интерес со стороны крупных игроков усиливается: JPMorgan, PayPal, Stripe и другие запускают криптопродукты. ETF на базе биткоина и эфира управляет активами на $175 миллиардов.

Рынок токенизированных реальных активов (гособлигации, акции, недвижимость) вырос до $30 миллиардов.

В Andreessen Horowitz считают, что крипторынок движется к реальной экономике, а следующую волну роста обеспечат массовые потребительские приложения.

Andreessen Horowitz — один из крупнейших венчурных фондов на крипторынке. В его портфеле Coinbase, Uniswap, Optimism и другие флагманские проекты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348171/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще двум криптокомпаниям выданы лицензии на деятельность
Нового участника рынка виртуальных активов зарегистрировал Госфиннадзор
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
По&nbsp;итогам жалоб из&nbsp;ГНС уволены 13&nbsp;налоговиков По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
14:39
В Нарыне после реконструкции открыт обновленный автовокзал В Нарыне после реконструкции открыт обновленный автовок...
14:28
В ходе рейда «За рулем» в Бишкеке выявлено 27 нетрезвых водителей
14:18
Объем транзакций со стейблкоинами в мире за год превысил $46 триллионов
14:15
Портфель ГЧП-проектов в Кыргызстане превысил 434 миллиарда сомов
14:12
Камчыбек Ташиев открыл новый зал вольной борьбы «Мундуз ата» в Нарыне