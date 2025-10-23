Объем транзакций со стейблкоинами в мире за год превысил $46 триллионов

Общее число владельцев криптовалюты в мире превысило 700 миллионов человек, а число активных пользователей криптовалют достигло 40-70 миллионов. Венчурная компания Andreessen Horowitz представила ежегодный отчет State of Crypto 2025, назвав год поворотным для индустрии.

Фото из отчета Andreessen Horowitz

По мнению аналитиков, рынок переходит к зрелой фазе, инфраструктура становится масштабируемой, интерес со стороны традиционных финансов растет, а использование криптовалют выходит за рамки спекуляций.

Объем транзакций со стейблкоинами за год превысил $46 триллионов. Это сопоставимо с оборотами Visa и ACH. Более 1 процента всех долларов в обращении существует в виде токенов.

Блокчейны обрабатывают до 3 тысяч 400 операций в секунду, приближаясь к масштабам традиционных платежных сетей.

Интерес со стороны крупных игроков усиливается: JPMorgan, PayPal, Stripe и другие запускают криптопродукты. ETF на базе биткоина и эфира управляет активами на $175 миллиардов.

Рынок токенизированных реальных активов (гособлигации, акции, недвижимость) вырос до $30 миллиардов.

В Andreessen Horowitz считают, что крипторынок движется к реальной экономике, а следующую волну роста обеспечат массовые потребительские приложения.

Andreessen Horowitz — один из крупнейших венчурных фондов на крипторынке. В его портфеле Coinbase, Uniswap, Optimism и другие флагманские проекты.