В КР запущен национальный стейблкоин, а Binance доступен на кыргызском языке

В Кыргызстане запущен национальный стейблкоин. Об этом в своем аккаунте в Х сообщил основатель Binance Чанпэн Чжао. Он добавил, что цифровой сом готов к внедрению.

По его словам, стейблкоин выпущен на блокчейне BNB Chain, а CBDC Кыргызстана будет использоваться для государственных и официальных расчетов.

Чанпэн Чжао также написал, что создан национальный криптовалютный резерв, куда включен токен BNB.

По его данным, компания развивает технологические и образовательные проекты в Кыргызстане. Binance Academy начнет сотрудничать с десятью университетами, а приложение Binance теперь доступно на кыргызском языке.

Чанпэн Чжао сообщил о партнерстве с платформой EthSign, которая поможет Кыргызстану в развитии цифровых решений на блокчейне.

«Мы стремимся приносить стратегическую ценность, а не просто инвестировать. Рад, что @yzilabs стал миноритарным инвестором, а команда EthSign отлично справилась с задачей», — написал он.

Напомним, ранее президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома. Вопрос обсуждался на заседании Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий с участием Садыра Жапарова и основателя криптовалютной платформы Binance Чанпэн Чжао.