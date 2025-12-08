15:42
Техноблог

Google и Apple предупредили страны Центральной Азии о возможной атаке хакеров

Google и Apple предупредили страны Центральной Азии о возможной атаке хакеров. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что на прошлой неделе эти две корпорации начали массово рассылать пользователям своих продуктов предупреждения о хакерской угрозе.

При этом Google назвал Казахстан среди стран, где особенно высок риск кибератак. Казахстан — одна из стран, где отмечены случаи применения шпионского программного обеспечения от компании Intellexa, говорится в сообщении.  

Apple в свою очередь сообщила, что предупреждения были выпущены 2 декабря. При этом корпорация предоставила мало подробностей о предполагаемой хакерской активности и не ответила на вопросы о количестве пользователей, подвергшихся атаке, и не сообщила, кто, предположительно, осуществлял слежку.

В сообщении лишь отмечается, что «на сегодня мы уведомили пользователей в более чем 150 странах». Заявление Apple последовало за объявлением Google, в котором говорится, что компания предупреждает всех известных пользователей о нападении с использованием шпионского ПО Intellexa, которое, по ее словам, охватило «несколько сотен учетных записей в разных странах, включая Пакистан, Казахстан, Анголу, Египет, Узбекистан, Саудовскую Аравию и Таджикистан.
