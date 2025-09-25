Хакеры выдавали себя за чиновников Кыргызстана и атаковали организации в РФ

Эксперты компании BI.ZONE сообщили о деятельности хакерской группы Sticky Werewolf (также известной как Cavalry Werewolf), которая с апреля 2023 года совершила не менее 30 атак на государственные организации в России и Беларуси. Для маскировки злоумышленники использовали электронные адреса, схожие с почтой кыргызстанских госслужащих, а в отдельных случаях даже реальные e-mail, указанные на сайтах ведомств КР.

По данным BI.ZONE, хакеры рассылали фишинговые письма с пометкой «важные документы». В приложениях находились вредоносные файлы, замаскированные под PDF или Word, которые устанавливали программы удаленного доступа (Ozone RAT или Darktrack RAT). Эти инструменты позволяли получать полный контроль над компьютером жертвы: перехватывать пароли и переписку, записывать звук и видео с микрофона и веб-камеры, удаленно управлять файлами и процессами.

Для обхода антивирусов и затруднения анализа Sticky Werewolf применяли защитные технологии, например Themida, а также использовали сервис IP Logger, чтобы собирать данные о жертвах — IP-адрес, местоположение, браузер и операционную систему.

Эксперты отмечают, что группа не использует уникальные дорогостоящие инструменты, а применяет доступное «малварь-как-сервис». Несмотря на простоту, атаки оказались успешными благодаря слабой защите госорганизаций.

Кого именно атаковали, пока не раскрывается.