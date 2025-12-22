17:34
Происшествия

Граждан Узбекистана подозревают в подготовке теракта в колонии под Ростовом

Граждан Узбекистана подозревают в подготовке теракта в колонии под Ростовом. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Уточняется, что сотрудники спецслужб задержали трех заключенных — выходцев из Центральной Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 30 «Покушение на преступление» и статье 205 «Террористический акт» УК РФ.  

Сторонники запрещенной в России террористической организации, отбывая наказание в ИК, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий. Но довести его до конца не успели, так как были задержаны силовиками, говорится в сообщении.

В ходе обысков в камерах фигурантов были найдены и изъяты заточки, лоскуты ткани с изображением, схожим с флагом террористической организации, мобильные телефоны, содержащие террористический контент.

По данным правоохранительных органов, к подготовке преступления причастны трое осужденных — граждане Узбекистана.
