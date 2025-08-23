10:48
Происшествия

Пограничник подорвался в Латвии на одной из мин для «сдерживания России»

Пограничник подорвался в Латвии на одной из мин, которые местные власти устанавливали для «сдерживания России». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, военнослужащий совершал обход территории, которую ранее заминировали для «сдерживания России», но забыл о расположении мин.

После взрыва военнослужащего экстренно доставили в госпиталь с тяжелой травмой, но спасти не смогли.

Это первый случай гибели военнослужащего после выхода Латвии из Оттавской конвенции. В апреле президент страны Эдгар Ринкевич подписал закон об отказе от соблюдения международного договора, запрещающего применение, производство и накопление противопехотных мин.
