Камчыбек Ташиев пообещал создать пограничникам достойные условия жизни и службы

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочего визита в Баткенскую область заявил, что одной из ключевых задач, поставленных президентом Садыром Жапаровым, являются надежная охрана государственной границы и социальная поддержка военнослужащих, несущих службу в приграничных районах.

Выступая перед личным составом, Камчыбек Ташиев отметил, что именно пограничники в самые сложные и напряженные периоды обеспечивали безопасность страны.

«Вы служили в самых тяжелых и суровых условиях. В те дни мы потеряли мужественных сыновей нашей республики, многие военнослужащие получили ранения, пострадали семьи. Несмотря на это, поставленные задачи выполнены, а территориальная целостность государства сохранена», — подчеркнул он.

Председатель спецслужб напомнил, что на сегодня процесс делимитации границы завершен, а на отдельных участках установлены пограничные ограждения.

«Кыргызстан окончательно оформил свои границы. С юридической точки зрения мы стали по-настоящему безопасным и суверенным государством. Это результат вашей службы и самоотверженного труда», — заявил он.

Камчыбек Ташиев добавил, что создание достойных условий жизни, службы и социальной защиты для пограничников является прямой обязанностью государства и его руководства. «Обеспечить вас жильем, условиями быта и всем необходимым — наш долг. Именно поэтому сегодня я здесь, чтобы лично выполнить эту задачу», — сказал он.