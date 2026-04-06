Тяжелое ДТП с военнослужащим в Баткене: семья просит помощи

Военнослужащий, получивший тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии в Баткенской области, находится в крайне тяжелом состоянии. Его семья обратилась к президенту с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Об этом 24.kg сообщили родные пострадавшего.

Дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Данияра Нурбекова произошло 4 апреля 2026 года в Баткенской области во время его перевода из одной воинской части в другую.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать яма на дороге. В результате ДТП военнослужащий получил тяжелые травмы и госпитализирован.

Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Мать пострадавшего Бактыгуль обратилась к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову с просьбой о помощи. В обращении подчеркивается, что молодой человек добросовестно проходил службу и выполнял свой долг перед государством.

В обращении отмечается, что семья остро нуждается в поддержке, а произошедшее не должно остаться без внимания. По словам близких, судьба молодого военнослужащего, защищающего Родину, требует справедливого подхода и своевременной помощи.

Сейчас семья военнослужащего рассчитывает на внимание и поддержку со стороны государства.

Заместитель председателя Государственной пограничной службы возглавил оперативную группу, которая начала служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Руководство ведомства взяло ситуацию под контроль.