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Власть

Дело компании Charge fast. Депутат просит дать информацию о проделанной работе

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кундузбек Сулайманов попросил соответствующие органы дать информацию о деле компании Charge fast («Быстрая зарядка»).

«Ранее мы давали поручение по «Быстрой зарядке». Пострадавшие от мошенников семьи разводятся, некоторые совершают суицид. Дайте информацию по этому делу. Вчера ко мне пришли письма от 34 человек. Пишут, что обманутых больше, чем заявлено. Многие просто стесняются открыто обращаться», — сказал Кундузбек Сулайманов.

Отметим, в марте с письменными заявлениями в милицию обратились свыше ста граждан, которые просили принять меры в отношении владельцев компании Charge fast. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовых пирамид». Основной фигурант уголовного дела арестован и этапирован в СИЗО Бишкека на срок расследования — два месяца.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288893/
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