Происшествия

Дело Golden Cash. Дочь судьи Верховного суда Айнаш Токбаевой оправдана

Дочь судьи Верховного суда Кыргызстана Айнаш Токбаевой Айзирек Джусупова оправдана по делу о финансовой пирамиде компании Golden Cash.

Как сообщают СМИ, суды всех инстанций, включая ВС КР, пришли к выводу, что обвиняемая и другие ее коллеги не являлись организаторами или выгодоприобретателями мошеннической схемы. Они лишь выполняли поручения руководства, а полученные на их имена деньги присваивали совершенно другие лица.

По версии следствия, компания приняла от вкладчиков более 152 миллионов сомов, выплачивала проценты через электронные кошельки и переводила часть средств за рубеж. Суд в ходе рассмотрения дела не установил подтверждения вины Айзирек Джусуповой.

Рассмотрение в Верховном суде прошло под председательством судьи Кенешбека Токтомамбетова. Решение ВС КР окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее по подозрению в организации финансовой пирамиды были задержаны юрист и кассир. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека. По версии Генпрокуратуры, подозреваемые собирали деньги у граждан, обещая, что их вложения будут возвращены по высокой процентной ставке — до 260 процентов годовых. В деле фигурировала дочь экс-председателя Верховного суда, ныне судьи Айнаш Токбаевой.  
