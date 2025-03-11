В Казахстане разоблачили мошенников, обманувших граждан на $25 миллионов

Финансовую пирамиду Asar Baspana ликвидировали в Казахстане. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

Уточняется, что мошенническая схема была классической — пирамида действовала под видом потребительского кооператива.

Организаторы пирамиды обманули 86 тысяч казахстанцев почти на 12,5 миллиарда тенге. Вкладчикам обещали ежемесячный доход до 30 процентов. Однако реального бизнеса у них не было — выплаты производились за счет вложений новых участников.

Подозреваемые обманывали вкладчиков, утверждая, что в Алматы работают заводы по производству стройматериалов, швейные цеха, а также заводы бытовой и медицинской техники. В реальности продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.

Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге. Организаторы арестованы, досудебное расследование продолжается.