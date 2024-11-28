В Бишкеке возбудили более 4 тысяч уголовных дел по финансовым пирамидам

Бишкекская прокуратура предупреждает, что финансовая пирамида — это мошеннический проект, который имитирует выгодные инвестиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По ее данным, что средства в пирамиду поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Они вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет.

«При этом верхушка пирамиды действительно может заработать. А низы ничего не получают — они наивно пожертвовали деньги тем, кто стоит на ступеньку выше. Современные пирамиды действуют стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудо (или халяву), и на этом... все. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте открыть другой инвестиционный проект. Пока не попадут в тюрьму», — рассказали они.

В прокуратуре отмечают, что за последнее время в столице участились факты различных видов мошенничества, таких как звонки от имени сотрудников банка, трудоустройство, продажа товаров онлайн и предоставление услуг разного характера, предложение выгодного заработка, продажа движимого и недвижимого имущества, сдача квартир, помещений в аренду, звонки по телефону от имени близких родственников, друзей и так далее.

За 9 месяцев 2024 года в Бишкеке возбуждено 4 тысячи 373 уголовных дела по статье 209 УК КР. Пресс-служба бишкекской прокуратуры

Также зарегистрированы заявления относительно фактов организации финансовых пирамид, к примеру, по «Финико» — 2 тысячи 16 заявлений, по ним возбудили 2 тысячи 5 уголовных дел. Сумма ущерба от мошеннических действий финансовой пирамиды — 8 миллионов 45 тысяч сомов, $1 миллион 808 тысяч и 711 тысяч 242 рубля.

По итогам расследования уголовных дел пяти лицам заочно предъявили обвинения и объявили их в розыск. К уголовной ответственности привлечен 21 человек по статье 262, часть 2 УК КР с направлением дела в суд.

Как определить финансовую пирамиду: отсутствие лицензии;

у организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;

скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;

обещание необоснованно высокой доходности от вложений;

отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;

обязанность клиента для получения выплат — привлечение несколько других новых клиентов;

получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;

выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.

Прокуратура Бишкека в целях предотвращения вредных последствий от мошеннических действий злоумышленников разъясняет меры безопасности и защиты от мошенничества гражданам столицы: