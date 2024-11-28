12:08
USD 86.80
EUR 91.27
RUB 0.81
Происшествия

В Бишкеке возбудили более 4 тысяч уголовных дел по финансовым пирамидам

Бишкекская прокуратура предупреждает, что финансовая пирамида — это мошеннический проект, который имитирует выгодные инвестиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По ее данным, что средства в пирамиду поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Они вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет.

«При этом верхушка пирамиды действительно может заработать. А низы ничего не получают — они наивно пожертвовали деньги тем, кто стоит на ступеньку выше. Современные пирамиды действуют стремительно: агрессивная реклама, сбор денег с тех, кто верит в чудо (или халяву), и на этом... все. Организаторы скрываются с деньгами обманутых вкладчиков, чтобы на новом месте открыть другой инвестиционный проект. Пока не попадут в тюрьму», — рассказали они.

В прокуратуре отмечают, что за последнее время в столице участились факты различных видов мошенничества, таких как звонки от имени сотрудников банка, трудоустройство, продажа товаров онлайн и предоставление услуг разного характера, предложение выгодного заработка, продажа движимого и недвижимого имущества, сдача квартир, помещений в аренду, звонки по телефону от имени близких родственников, друзей и так далее.

За 9 месяцев 2024 года в Бишкеке возбуждено 4 тысячи 373 уголовных дела по статье 209 УК КР.

Пресс-служба бишкекской прокуратуры

Также зарегистрированы заявления относительно фактов организации финансовых пирамид, к примеру, по «Финико» — 2 тысячи 16 заявлений, по ним возбудили 2 тысячи 5 уголовных дел. Сумма ущерба от мошеннических действий финансовой пирамиды — 8 миллионов 45 тысяч сомов, $1 миллион 808 тысяч и 711 тысяч 242 рубля.

По итогам расследования уголовных дел пяти лицам заочно предъявили обвинения и объявили их в розыск. К уголовной ответственности привлечен 21 человек по статье 262, часть 2 УК КР с направлением дела в суд.

Как определить финансовую пирамиду:

  • отсутствие лицензии;
  • у организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;
  • скрыты финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;
  • обещание необоснованно высокой доходности от вложений;
  • отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;
  • обязанность клиента для получения выплат — привлечение несколько других новых клиентов;
  • получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;
  • выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.

Прокуратура Бишкека в целях предотвращения вредных последствий от мошеннических действий злоумышленников разъясняет меры безопасности и защиты от мошенничества гражданам столицы:

  1. Никому не передавать свои личные данные и данные банковских карт.
  2. Не передавать коды и секретные слова выдающим себя за сотрудников банка.
  3. Не вносить предоплату без убеждения и проверки интернет-магазина, получение товара, сдача и/или продажа движимого/недвижимого имущества и различных видов товаров и услуг.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312471/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура — хранитель закона! Глава КР поздравил надзорный орган со 100-летием
В Аксыйском районе студентам лицеев рассказали о роли прокуратуры в защите прав
В Кара-Суйском районе участок стоимостью 242 миллиона сомов передали государству
ГКНБ обыскивает бишкекскую прокуратуру. Задержаны двое
В Ноокате частникам незаконно продали 48-квартирный дом
В Ат-Баши чиновники купили оборудование по завышенной цене
В Ала-Буке десять чиновников стали фигурантами уголовных дел
Бывший следователь подозревается в незаконном снятии ареста с автомобиля
Судоисполнители Майлуу-Суу плохо работают с неплательщиками алиментов
В Кыргызстан ввезли самолет без таможенных платежей
Популярные новости
Мошенник оформил на&nbsp;бишкекчанку кредит на&nbsp;350 тысяч сомов, его нашли Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли
Угрозы в&nbsp;адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма Угрозы в адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма
Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с&nbsp;соцобъектами Близ Бишкека незаконно приватизировано 300 гектаров земли с соцобъектами
Обещал решить проблемы и&nbsp;взял $240&nbsp;тысяч, уверяя, что общается с&nbsp;сыном Ташиева Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к&nbsp;развитию до&nbsp;2030 года В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
O!Bank&nbsp;&mdash; бесплатные переводы по&nbsp;Кыргызстану O!Bank — бесплатные переводы по Кыргызстану
&laquo;Семейный&raquo; тариф от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; экономим вместе, заботимся о&nbsp;каждом! «Семейный» тариф от MEGA — экономим вместе, заботимся о каждом!
28 ноября, четверг
12:00
Большой Бишкек: что стало с бюджетами присоединенных населенных пунктов Большой Бишкек: что стало с бюджетами присоединенных на...
11:56
В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
11:54
В регионах цена на сжиженный газ выросла до 39,50 сома — депутат
11:46
За нападение на медиков будут наказывать. Минздрав инициирует поправки в УК КР
11:40
В Жогорку Кенеше снова жалуются на цены авиабилетов на внутренние рейсы