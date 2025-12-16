13:50
Происшествия

В России кыргызстанца оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции

В России кыргызстанца осудили за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Тверской области.

Ранее гражданина КР задержали в Кимрах работники транспортной полиции. Оказалось, что мужчина находится на территории РФ нелегально. Чтобы избежать задержания и депортации, он предложил полицейскому взятку в 10 тысяч рублей. Однако сотрудник отказался от денег и пресек преступные действия мигранта, говорится в сообщении.

Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей и конфисковали полученные деньги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354727/
