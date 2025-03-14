Судья ООН взяла в рабство молодую женщину и заставляла ее бесплатно работать

В Великобритании суд присяжных признал судью ООН и высшего суда в Уганде Лидию Мугамбе виновной в принуждении к рабскому труду молодой женщины, которую она обманом вывезла из Уганды в Британию, сообщает Associated Press.

Фото Associated Press. Судью ООН Лидию Мугамбе признали виновной в принуждении к рабскому труду

По данным обвинения, Лидия Мугамбе организовала визу и переезд женщины, а когда та прибыла в Великобританию, ее отвезли в дом судьи, отобрали документы и заставили работать бесплатно няней и горничной. Угандийку, попавшую в рабство, унижали и применяли к ней насилие. В итоге жертва обратилась к другу за помощью, и он вызвал полицию.

«Лидия Мугамбе использовала свое положение, чтобы эксплуатировать уязвимую молодую женщину, контролируя ее свободу и заставляя работать бесплатно. Благодаря смелости жертвы, которая дала показания, стало возможным привлечь Мугамбе к ответственности за ее действия», — заявил прокурор.

Судья свою вину не признала. Приговор Лидии Мугамбе вынесут 2 мая.