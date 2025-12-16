Из Мьянмы эвакуировали гражданку Кыргызстана

Министерство иностранных дел совместно с посольством Кыргызстана в Малайзии и Почетным консульством КР в Королевстве Таиланд 10 декабря провело эвакуацию на родину гражданки КР с территории Республики Союза Мьянма.

По предварительной информации, кыргызстанка стала жертвой мошеннических схем, связанных с трудовой миграцией, и незаконно удерживалась в военном лагере на территории Мьянмы после того, как поверила ложным обещаниям о высокооплачиваемой работе.

В целом в течение 2025 года министерство проработало благополучное возвращение на родину 12 граждан КР с территории Мьянмы. На основании эвакуации данных граждан в настоящее время правоохранительные органы нашей страны проводят работу по закрытию каналов нелегальной миграции и борьбе с мошенническими действиями.

В связи с участившимися случаями вовлечения граждан Кыргызской Республики в схемы торговли людьми в странах Юго-Восточной Азии ведомство вновь настоятельно призывает соотечественников проявлять максимальную бдительность и осмотрительность при рассмотрении предложений о трудоустройстве за рубежом, особенно при использовании неофициальных каналов.

При возникновении каких-либо сомнений или вопросов рекомендуется незамедлительно обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения КР за соответствующей консультацией и поддержкой.