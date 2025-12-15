WT: Певец Элвис Пресли оказался в списках спонсоров прибывших в США мигрантов

Певец Элвис Пресли и другие умершие люди оказались в списках потенциальных спонсоров мигрантов, прибывших в США по гуманитарным причинам. Об этом сообщила газета The Washington Times со ссылкой на контрольно-финансовое управление Конгресса США (GAO).

По его информации, в нескольких заявках на спонсорство мигрантов указан принадлежавший певцу номер соцстрахования. В целом, как выяснили в GAO, по состоянию на июль 2024 года более 1,4 тысячи иностранцев въехали в США по гуманитарным причинам, хотя указанные в их заявлениях спонсоры умерли. Помимо использования данных умерших, в заявлениях указывались ложные биографические данные, а также к ним прикреплены фотографии третьих лиц — например, актрис Конни Чанг и Коте де Пабло.

В числе спонсоров также обнаружились лица, имеющие связи с преступным миром. 20 процентов спонсоров потенциальных мигрантов из Венесуэлы признаны властями США представляющими угрозу общественной или нацбезопасности, некоторые из них связаны с торговлей наркотиками и отмыванием денег.

В целом, как убедились в GAO, реализация программы была несовершенной, а проверки заявителей и их спонсоров проводились недостаточно тщательно. Согласно изначальной задумке, программа должна была распространяться на лиц, испытывающих острую гуманитарную нужду, либо на тех, кто мог бы «принести значительную пользу американскому обществу». Фактически ни одна из госслужб, ответственных за реализацию инициативы, не проводила достаточных проверок.