Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы

В Оше мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Отмечается, что в середине августа 2025 года в управление внутренних дел Ошской области обратилась гражданка К.А., 2007 года рождения. В заявлении указано, что мужчина в возрасте 30–35 лет, с которым она познакомилась в соцсетях, пообещал помочь в поиске работы. Во время встречи в Араване мужчина изнасиловал девушку в автомобиле.

По данному факту было начато расследование. По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 156 УК КР («Понуждение к действиям сексуального характера»).

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 21 августа 2025 года в качестве подозреваемого задержан гражданин К. уулу Ж., 1996 года рождения.

После окончания следственных действий материалы были переданы в суд, который вынес приговор в виде 3 лет лишения свободы.