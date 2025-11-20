В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии

Канал незаконной миграции ликвидировали сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД по Иркутской области совместно с работниками регионального управления ФСБ РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского правоохранительного ведомства Ирина Волк.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области . В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали шесть подозреваемых женщин

Предварительно установлено, что организатором нелегального бизнеса стала местная жительница. Туда она вовлекла сообщников из числа собственников недвижимости. Лично или через посредников они предлагали иностранцам изготовление фиктивной регистрации по месту пребывания. Кроме того, от имени физических лиц подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, необходимые для продления срока временного пребывания в России. Таким образом в Иркутске незаконно легализовано более 1 тысячи 500 граждан государств Центральной Азии, изготовлено свыше 2 тысяч 500 фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от 1 до 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали шесть подозреваемых. Все задержанные — женщины. В результате обысков обнаружены и изъяты паспорта иностранцев, бланки миграционных документов и договоров, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальным — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящий момент продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и возможных сообщников.

Выданные незаконно иностранцам документы аннулируют, а к ним самим примут меры по выдворению за пределы России.