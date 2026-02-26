В Алматы требуют ввести биометрию для курьеров и запретить нанимать иностранцев

Полиция Алматы настаивает на усилении требований к агрегаторам доставки после резонансного инцидента с курьером. Об этом шла речь на совещании департамента полиции с участием представителей крупнейших сервисов, прокуратуры, городских служб и общественности, сообщило Informburo.kz.

Поводом для встречи послужило задержание курьера 14 февраля 2024 года. Мужчина доставил цветы и начал приставать к девушке, за что получил административный арест на семь суток.

Начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов заявил, что каждый курьер имеет доступ к жилым помещениям и персональным данным граждан. В связи с этим полиция выдвинула ряд жестких требований:

внедрение биометрической идентификации сотрудников на всех этапах работы;

полный запрет на передачу аккаунтов третьим лицам;

запрет на привлечение иностранной рабочей силы;

постоянный контроль за соблюдением Правил дорожного движения.

Представитель прокуратуры города напомнил о необходимости строгого соблюдения законодательства и легальности статуса всех привлеченных работников. Участники совещания обсудили пересмотр внутренних регламентов платформ и исключение стимулов для «ускоренной» доставки, которые часто ведут к нарушениям безопасности.

Айдын Кабдулдинов подчеркнул: в случае отсутствия системных изменений департамент полиции инициирует дополнительные меры нормативного регулирования. И отметил, что рост цифровой экономики в мегаполисе должен идти параллельно с развитием механизмов защиты граждан.