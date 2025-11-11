Государству возвращен земельный участок стоимостью более 40 миллионов сомов

Главным управлением внутренних дел и прокуратурой Чуйской области государству возвращен земельный участок стоимостью 41 миллион 482 тысячи сомов. В ходе следственных действий Д.А. добровольно вернул государству земельный участок площадью 2,44 гектара, передав его на баланс Чуйского айыльного округа, и полностью возместил причиненный ущерб в размере 1 миллион 118 тысяч 424 сома. Сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Установлено, что гражданин Д.А., незаконно владея земельным участком площадью 2,44 гектара, расположенного в близи села Арал Чуйского района и предназначенного для использования в качестве пастбища, незаконно перевел участок в категорию земель многолетних насаждений. При этом он самовольно установил и эксплуатировал дробильную установку для переработки песчано-гравийной смеси, что противоречит целевому назначению земель и требованиям экологического законодательства.

По результатам проверки, проведенной с участием специалистов Государственного предприятия «Кыргызгипрозем» и Службы по земельному и водному надзору, на участке допущена порча земли площадью 0,41 гектара, на сумму 1 миллион 118 тысяч 424 сома.

По данному факту 26 сентября 2025 года органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 307 (Нарушение правил охраны и использования недр) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, впоследствии переквалифицированное на статью 212-2 (Приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояние) УК Кыргызской Республики и для организации расследования передано в ГУВД Чуйской области.

Расследование по уголовному делу продолжается.