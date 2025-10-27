23:40
Происшествия

Мирлану Таалайбекову (Царикаеву) выбили шесть зубов и рассекли губу

У начальника муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова (Царикаева) выбито шесть зубов, сотрясение мозга и глубокое рассечение губы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, у него также отек правой стороны лица и ряд иных травматических повреждений.

«Мною был ощутим отчетливый запах алкоголя, исходящий от участников инцидента. Осознав серьезность происходящего, я незамедлительно вызвал сотрудников УПСМ. Однако, когда присутствующие поняли, что ситуацию не удастся урегулировать на месте, последовал внезапный удар, после которого мои воспоминания прерываются. По рассказам очевидцев, я продолжал ходить и разговаривать, однако на следующий день не помнил произошедшего, включая процесс наложения швов и прохождение медицинского освидетельствования», — написал Таалайбеков.

Он добавил, что ему предлагали пройти лечение в частной клинике.

«Однако я сознательно отказался, полагая, что справедливо получать такое же лечение, как и все остальные граждане, в государственном учреждении — там, где каждый пациент имеет равные условия и доступ к медицинской помощи», — подытожил глава муниципальной инспекции.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 25 октября на пересечении улиц Омур и Долон-Бий в жилмассиве «Ак-Ордо». Все участники драки доставлены в УВД Ленинского района для разбирательства. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Четверо подозреваемых Ж.А., С.А., Э.А. и С.Э., все 1997 года рождения, водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
