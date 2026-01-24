Пьяный мужчина избил свою жену. В милиции города Ош дали пояснения

Пресс-служба управления внутренних дел Оша разъяснила детали зарегистрированного случая домашнего насилия.

По ее информации, сегодня около 5.00 в Ак-Бууринский отдел милиции поступило сообщение от службы скорой помощи о том, что женщина Б.Г., 1999 года рождения, проживающая по улице Салиевой, доставлена в больницу с телесными повреждениями.

По предварительным данным, травмы женщина получила после того, как пыталась убежать от мужа. Правоохранители задержали 32-летнего супруга потерпевшей, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим в некоторых интернет-источниках появилось недостоверное сообщение о том, что женщина якобы «зарезана мужем». В УВД южной столицы официально заявили, что это не соответствует действительности.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следственные действия продолжаются. Пресс-служба УВД Оша обещает предоставить дополнительную информацию по мере ее появления.