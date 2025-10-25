Избиение Царикаева в Бишкеке. В милиции рассказали подробности инцидента

Стали известны подробности избиения начальника муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, пострадавший обратился с письменным заявлением и просил принять меры в отношении неизвестных, которые нанесли ему телесные повреждения.

«По словам заявителя, инцидент произошел около 2.00 на пересечении улиц Омур и Долон-Бий в жилмассиве «Ак-Ордо». Управляя автомобилем BMW, он остановился на светофоре, когда в его машину сзади въехала Toyota Will. В ходе последующего конфликта заявителю причинены телесные повреждения. Все участники инцидента доставлены в УВД Ленинского района для разбирательства. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что все находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

Четверо подозреваемых Ж.А., С.А., Э.А. и С.Э., все 1997 года рождения, водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

«Столичная милиция напомнила, что в случае совершения умышленных действий, нарушающих общественный порядок, проявления агрессивного поведения или участия в массовых драках в общественных местах и на улицах такие деяния подпадают под статью «Хулиганство». Она предусматривает жесткую уголовную ответственность вплоть до лишения свободы до пяти лет. Призываем всех соблюдать законность, уважать общественный порядок и не создавать угрозу безопасности окружающих. Расследование продолжается», — добавили в ведомстве.