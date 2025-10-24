13:30
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Происшествия

В КР зарегистрировано 19 преступлений с использованием блокчейн-технологий

В 2025 году правоохранительные органы Кыргызстана возбудили 19 уголовных дел, где блокчейн-технологии применялись для сокрытия следов незаконных финансовых операций. Об этом сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков в ходе заседания Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Он отметил, что вместе с новыми возможностями возникают и новые риски.

«Киберпреступность, отмывание преступных доходов, финансирование экстремизма, терроризма, утечка персональных данных, манипулирование рынками виртуальных активов. Эти вызовы требуют от правоохранительных органов, финансовых регуляторов и всех государственных структур скоординированных действий и выработки единых стандартов безопасности», — сказал глава МВД.

Он добавил, что необходимо разработать и внедрить национальные стандарты управления рисками в сфере виртуальных активов с учетом международных рекомендаций и лучших практик других государств, где подобные системы уже успешно функционируют.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348398/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД
МВД рассказало о признаках радикализации
Борьба с коррупцией. В МВД сообщили почти о 400 уголовных делах
Не оплатил штраф — не получишь права и не зарегистрируешь жилье
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
Убийца Айсулуу признался в еще одном преступлении — задушил Камилу 11 лет назад
МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»
Видеокамеры помогли снизить преступность в Кыргызстане на 40 процентов
В жилмассиве «Ак-Ордо» произошло убийство. МВД разыскивает подозреваемого
В Кыргызстане перекрыт канал поставки афганских наркотиков
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке поймали уличных грабителей&nbsp;&mdash; среди них был подросток В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
13:29
Коллекционные карточки Pokémon продаются за $441 тысячу Коллекционные карточки Pokémon продаются за $441 тысячу...
13:28
Как вырастут акцизы с 2026 года: пиво, вино и водка станут дороже
13:24
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество
13:23
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
13:20
Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты