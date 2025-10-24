В КР зарегистрировано 19 преступлений с использованием блокчейн-технологий

В 2025 году правоохранительные органы Кыргызстана возбудили 19 уголовных дел, где блокчейн-технологии применялись для сокрытия следов незаконных финансовых операций. Об этом сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков в ходе заседания Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Он отметил, что вместе с новыми возможностями возникают и новые риски.

«Киберпреступность, отмывание преступных доходов, финансирование экстремизма, терроризма, утечка персональных данных, манипулирование рынками виртуальных активов. Эти вызовы требуют от правоохранительных органов, финансовых регуляторов и всех государственных структур скоординированных действий и выработки единых стандартов безопасности», — сказал глава МВД.

Он добавил, что необходимо разработать и внедрить национальные стандарты управления рисками в сфере виртуальных активов с учетом международных рекомендаций и лучших практик других государств, где подобные системы уже успешно функционируют.