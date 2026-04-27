Кибермошенничество выросло втрое. Как МВД Кыргызстана планирует бороться с ним

В Кыргызстане киберпреступность стремительно набирает обороты. Если в 2025 году зарегистрировали более 1,5 тысячи случаев, то всего за три месяца 2026-го их число уже достигло 1 тысячи 140. При сохранении такой динамики показатель может вырасти как минимум втрое.

Однако даже эти цифры отражают лишь часть реальной картины: по оценкам экспертов, фиксируется не более 15 процентов подобных преступлений и только по половине из них возбуждают уголовные дела.

За 2025 год жители Кыргызстана потеряли 826 миллионов сомов в результате действий киберпреступников, сумма возмещенного ущерба не достигла и 10 процентов.

На этом фоне становится очевиден масштаб проблемы, с которой сталкивается страна, пытаясь выстроить эффективную систему противодействия киберугрозам. Ее развитие осложняется тем, что преступность быстро эволюционирует, а правовые нормы и взаимодействие с банками и мобильными операторами не успевают за новыми вызовами.

Распространенные схемы кибермошенничества

По словам старшего оперуполномоченного шестого управления ГУУР МВД Чолпон Назаркуловой, подавляющее большинство киберпреступлений в Кыргызстане связано с мошенничеством. Схем множество, однако наиболее распространены три.

Первая — звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банков: мошенники нередко владеют персональными данными жертвы, включая Ф.И.О., и действуют точечно.

Вторая — звонки якобы от представителей сотовых компаний с предложением продлить договор обслуживания. В последние месяцы такую схему используют практически ежедневно.

Третья — звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников ГКНБ или МВД.

«Мы должны понимать, что киберпреступность — это всегда группа без границ. Они распределяют роли и «обрабатывают» жертву. Это не гипноз, а технологии убеждения и социальная инженерия», — отмечает Чолпон Назаркулова.

Системные уязвимости Кыргызстана

По словам Чолпон Назаркуловой, проблемы противодействия киберпреступности в Кыргызстане носят системный характер и затрагивают сразу несколько уровней — от технологий до законодательства.

Среди ключевых факторов она называет анонимность цифровой среды (VPN, фейковые аккаунты, криптовалюты), кадровый дефицит и отсутствие специализированных подразделений в регионах.

Ситуацию осложняет и слабая международная правовая база: Кыргызстан не присоединился к профильным конвенциям, а запросы к зарубежным платформам часто остаются без ответа.

«Отсутствие представительства глобальных технологических гигантов — большая проблема. Наше управление направляет запросы, поскольку такие преступления чаще всего совершаются на их платформах. Однако в большинстве случаев они остаются без ответа, так как компании находятся в других юрисдикциях. У нас нет подписанных соглашений с этими государствами, поэтому они отвечают на свое усмотрение — иногда да, иногда нет», — поясняет Чолпон Назаркулова.

Отдельной проблемой остаются пробелы в законодательстве и отсутствие оперативного взаимодействия с банками и мобильными операторами, что мешает быстро блокировать счета и номера. При этом действующие сроки реагирования (до 24 часов) для киберпреступлений уже неэффективны.

«Наиболее болезненная проблема — пробелы в законодательстве. Мы принимаем точечные нормы. Например, в 2025 году подписали закон против дропперства, но этого недостаточно. Необходим пакетный подход с одновременными изменениями Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и Кодекс о правонарушениях. Пока же нормы принимают фрагментарно, что затрудняет комплексную работу и играет на руку киберпреступникам», — отмечает представитель МВД.

Дополнительный риск создает низкая цифровая грамотность населения и даже госслужащих, что делает пользователей уязвимыми для мошенников.

Эти проблемы, по оценкам представителей правоохранительных органов, напрямую связаны с отсутствием системного подхода на государственном уровне.

«На сегодня надо открыто признать: в Кыргызской Республике нет должной системы реагирования на киберугрозы, отсутствуют механизмы расследования, в том числе превентивные», — заявил начальник Республиканского учебного центра МВД Бакыт Дубанаев.

Что предлагает новая концепция

При этом, по словам Бакыта Дубанаева, МВД в рамках своих возможностей предпринимает определенные шаги: в частности, управление уголовного розыска анонсировало создание подразделения специальных следователей по расследованию киберпреступлений.

«У нас есть понимание проблемы, и мы движемся к выстраиванию единой системы. Но важно понимать, что киберпреступность — это не проблема одного ведомства. Это масштабный вызов, который невозможно решить силами только МВД», — подчеркнул он.

Для формирования системного ответа на растущие киберугрозы ведомство разработало Концепцию комплексного подхода к борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий в Кыргызстане. Ее цель — выстроить единую, скоординированную систему противодействия, которая позволит не только расследовать, но и предупреждать такие преступления.

Документ основан на предварительном исследовании практики расследования киберпреступлений. К его подготовке привлекли международных экспертов, в том числе из Волгоградской академии МВД России при содействии программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Концепция аккумулирует более 100 предложений от практикующих сотрудников и предлагает ряд ключевых решений.

В их числе — ускорение взаимодействия между госорганами, банками и операторами связи: упрощение запросов, прямой доступ к базам данных и возможность оперативной блокировки счетов и сайтов.

Отдельный блок посвящен кадровым и организационным мерам: создание специализированных подразделений, массовое обучение сотрудников и подготовка профильных специалистов в вузах.

Существенное внимание уделили защите финансов граждан. Среди предложений — внедрение мониторинга подозрительных операций, введение «периода охлаждения» для транзакций и возможность блокировки счетов по запросу следствия.

Рассматривается механизм гарантированного возврата средств пострадавшим при определенных условиях.

Для борьбы с мошенническими звонками предлагается ужесточить контроль за SIM-картами, внедрить блокировку подменных номеров и ввести принцип «презумпции незаконности» массовых звонков без согласия абонента.

Ключевым элементом должна стать национальная межведомственная цифровая платформа, которая обеспечит оперативный обмен данными между правоохранительными органами, Национальным банком, финансовыми организациями и операторами связи.

Наконец, концепция подчеркивает необходимость повышения цифровой грамотности населения — через образовательные программы, информационные кампании и специальные инициативы для уязвимых групп, включая пожилых людей.

Российский опыт. Пакет «Антифрод»

Для обсуждения концепции в Бишкеке прошла международная научно-практическая конференция с участием экспертного сообщества, государственных органов, оперативных и следственных подразделений правоохранительный органов, банковской сферы, интернет-сообщества, сотовых операторов.





По его словам, многие из предложенных в кыргызской концепции подходов уже реализуются в России в рамках так называемого пакета «Антифрод».

В частности, речь о создании государственной системы «Антифрод» — единой базы данных подозрительных звонков, номеров и сообщений, и о введении обязательной маркировки звонков и ограничений на массовые рассылки без согласия абонента.

Среди ключевых мер — централизованный контроль SIM-карт и устройств, ограничение количества банковских карт на одного человека, внедрение механизмов оперативного уведомления о мошенничестве («красная кнопка»), а также усиление ответственности банков и операторов связи за пропуск мошеннических операций.

По словам эксперта, принципиально важно, что такие изменения носят комплексный характер и охватывают сразу несколько сфер — от связи до финансового регулирования, что напрямую перекликается с подходом, предложенным в Кыргызстане.

Начальник Республиканского учебного центра МВД Бакыт Дубанаев подчеркнул, что текущие обсуждения являются лишь началом первого этапа масштабной работы. По его словам, в ближайшей перспективе планируется создание межведомственной рабочей группы, которая займется детальной доработкой концепции.

После завершения этого этапа проект представят на рассмотрение кабмина для дальнейшей проработки и общественного обсуждения.

Бакыт Дубанаев отметил, что при условии поддержки со стороны всех заинтересованных государственных структур итогом этой работы может стать принятие соответствующего постановления правительства.