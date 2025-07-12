Чтобы дети не выпали! В МВД поделились советами, как обезопасить свое чадо дома

Министерство внутренних дел КР призывает граждан соблюдать меры безопасности в домах и квартирах, чтобы в летнее время дети не выпадали из окон и балконов, поскольку даже в привычной обстановке их может подстерегать опасность.

— Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами;

— сетку на окне нельзя считать защитой! Москитная сетка создает ложное ощущение безопасности. Ребенок может легко опереться на нее и выпасть;

— установите блокираторы и ограничители открытия окон — они не позволят ребенку самостоятельно открыть окно;

— отодвиньте мебель от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

— разговаривайте с детьми и объясняйте, почему нельзя играть у окна.