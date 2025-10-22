Подробности трагедии в Оше: при пожаре в жилом доме погибли пять детей и мать

МЧС Кыргызстана сообщило новые подробности пожара, произошедшего утром 22 октября в городе Ош.
По данным пресс-центра МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме на улице Орозбекова поступило примерно в 05.52. На место происшествия направили один пожарный расчет из части № 29. Спасатели прибыли в 06.01, локализовали пламя к 06.25 и продолжают тушение.
Предварительно установлено, что пожар начался около 03.30 в подвальном помещении дома и в короткие сроки добрался до кровли здания.
Причины возгорания устанавливаются.
Фото на главной — заставочное, из интернета.