Подробности трагедии в Оше: при пожаре в жилом доме погибли пять детей и мать

МЧС Кыргызстана сообщило новые подробности пожара, произошедшего утром 22 октября в городе Ош.

По данным пресс-центра МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме на улице Орозбекова поступило примерно в 05.52. На место происшествия направили один пожарный расчет из части № 29. Спасатели прибыли в 06.01, локализовали пламя к 06.25 и продолжают тушение.

Предварительно установлено, что пожар начался около 03.30 в подвальном помещении дома и в короткие сроки добрался до кровли здания.

По информации оперативного дежурного МЧС по городу Ош, в результате трагедии погибли шесть человек — 34-летняя женщина и ее пятеро детей в возрасте 2, 6, 9, 11 и 13 лет. Когда пожарные прибыли, тела погибших находились в состоянии, не подлежащем опознанию.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото на главной — заставочное, из интернета.