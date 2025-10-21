Борьба с коррупцией. В МВД сообщили почти о 400 уголовных делах

В МВД Кыргызстана в настоящее время рассматривается 397 уголовных дел экономической и коррупционной направленности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил оперуполномоченный 4-го управления по противодействию коррупции МВД КР, майор милиции Асхат Кулалиев.

По его словам, МВД оценивает ситуацию с коррупцией как весьма серьезную.

«Значительная часть коррупционных проявлений связана с серьезными схемами и не всегда публично задокументирована, это усложняет оценку полного масштаба. Однако в отчетах отмечается положительная динамика — растет число уголовных дел, проверок, ведомственных расследований. При этом МВД признает, что работа еще далека от завершения. Низкий уровень в международных рейтингах, высокая доля жалоб граждан и присутствие коррупционных рисков в ряде сфер подтверждают необходимость дальнейших действий», — сказал Асхат Кулалиев.

Он добавил, что реализуются межведомственные планы совместно с прокуратурой и ГКНБ по предупреждению коррупционных проявлений.

Асхат Кулалиев напомнил о внесенных изменениях в законодательство относительно борьбы с коррупцией. К примеру, введен пожизненный запрет на государственную или муниципальную службу лицам, осужденным за коррупционные преступления, исключена возможность замены лишения свободы на штраф по коррупционным преступлениям и так далее.