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Общество

Задержание мэра Токмака. Подробности от ГКНБ

Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев по поручению президента посетил Токмак. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в соцсетях жители Токмака выражали недовольство деятельностью органов местного самоуправления, жаловались на задержки и низкое качество строительства нового парка, а также на то, что капремонт спортивной школы не проводился уже больше года.

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Камчыбек Ташиев на месте ознакомился с состоянием парка и убедился, что строительство действительно низкого качества, и резко раскритиковал деятельность ответственных руководителей. Он потребовал в кратчайшие сроки провести работу по благоустройству и создать условия, отвечающие современным стандартам качества.

Затем глава спецслужб провел в мэрии совещание с руководителями местных органов власти. В первую очередь он поднял вопрос о строительстве парка, вызвавшем протесты местных жителей. Стало известно, что на рекреационную зону по результатам тендера выделено 44 миллиона сомов, из них 42 миллиона перечислено застройщику парка ООО «Аль-Кадыр-Сантехсервис».

Однако в действительности деньги потрачены в неполном объеме, а к строительным работам отнеслись с пренебрежением.

За причинение ущерба государству в особо крупном размере по распоряжению Камчыбека Ташиева взяты под стражу мэр Токмака Максат Нусувалиев, начальник департамента муниципального имущества Т. у. А., исполнительный директор ООО «Аль-Кадыр-Сантехсервис» и ответственный за строительство парка культуры и отдыха К.Т.Е.

Обращаясь к главам органов местного самоуправления районов, городов и сел Чуйской области, председатель ГКНБ поставил задачу в течение 10 дней провести работы по благоустройству территории во всех населенных пунктах региона.

Все работы будут проводиться под личным контролем Камчыбека Ташиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333993/
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