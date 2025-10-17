12:39
Происшествия

Ложная угроза вызвала панику. В розыске — гражданин Украины Ярослав Овсюк

Вечером 16 октября Бишкек забурлил — в мессенджерах распространили видео, на котором молодой человек угрожал физической расправой школьникам. Видео за считанные минуты разошлось по чатам родителей, Telegram-каналам и группам учителей. Родители начали массово звонить в школы, появлялись слухи о минировании, а многие учебные заведения объявили о переходе на дистанционное обучение.

Фото из архива

ГУВД столицы действовало быстро: школы, названные в сообщениях, оцепили, все здания и прилегающие территории проверили. К полуночи силовики отчитались: никаких взрывоопасных предметов не нашли, угроза оказалась ложной. Однако самое важное — личность автора видео установили.

Что известно о фигуранте

Им оказался Ярослав Овсюк, 2005 года рождения, гражданин Украины. Как сообщили в МВД, этот молодой человек с 2024-го находится в международном розыске по линии МВД России по статье о «телефонном терроризме».

Фото из интернета. Ярослав Овсюк, 2005 года рождения, гражданин Украины

По данным российских СМИ и силовых структур, Ярослав Овсюк — один из фигурантов так называемого дела Колумбайнеров. Это движение, запрещенное в РФ, выросло на почве культа американской трагедии в школе Columbine High School (США, 1999), где двое старшеклассников устроили массовое убийство. В рунете идеологи «колумбайна» призывают к насилию в школах и вербуют подростков через чаты и анонимные каналы.

С 2021 года Ярослава Овсюка связывают с несколькими эпизодами в России — в Казани, Сочи, Красноярске и Санкт-Петербурге. В официальных сводках ФСБ он упоминался как удаленный куратор подростковых сообществ, распространяющих призывы к нападениям на школы. Его деятельность квалифицировали по статьям о терроризме и распространении заведомо ложных угроз.

По словам источников в милиции, видео изначально разместили именно на зарубежных серверах.

Как «шорох» докатился до Бишкека

16 октября 2025 года, когда видео с угрозами дошло до бишкекских чатов, город буквально забурлил — сообщения лавинообразно множились, каждое сопровождалось новой «информацией»: где-то нашли подозрительный рюкзак, где-то «заметили человека в капюшоне».

Поздно вечером ГУВД выступило с заявлением, что угрозы ученикам нет. После объявили, что все школы 17 октября будут работать в штатном режиме, но этого не произошло. Остался и информационный след — многие родители признались, что «не спали всю ночь».

Паника как цель

Эксперты в области информационной безопасности называют подобные акции «информационно-психологическими атаками». Их задача — не причинить реальный вред, а вызвать страх, дестабилизировать общество и продемонстрировать беззащитность системы.

Случай в Бишкеке стал показательной иллюстрацией: достаточно одного короткого видео, чтобы на несколько часов переполошить большой город. Школы закрылись, родители бросились за детьми, городские службы подняли по тревоге.

По официальным данным, пострадавших нет, но ущерб — моральный и организационный — колоссальный.

Что дальше

Милиция Кыргызстана продолжает сотрудничество с международными структурами для розыска фигуранта. МВД России подтвердило, что Ярослав Овсюк числится в их базе розыска, однако его местонахождение неизвестно.

По словам источников в правоохранительных органах КР, в ближайшее время планируется разработать единый протокол реагирования на подобные информационные угрозы, чтобы в будущем паника не парализовала город.

Итог

История Ярослава Овсюка — пример того, как одна «цифровая» угроза может посеять страх и недоверие. Вчерашние события показали: в эпоху цифровой паники уязвимость общества измеряется не количеством взрывчатки, а скоростью пересылки видео.
Ложная угроза вызвала панику. В розыске — гражданин Украины Ярослав Овсюк
