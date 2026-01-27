Человечество не готово. Бесконтрольное развитие ИИ несет катастрофические риски

Financial Times опубликовала большое эссе с предупреждением о потенциально катастрофических рисках, связанных с развитием мощных систем искусственного интеллекта. Его автор — Дарио Амодеи, один из ключевых предпринимателей в ИИ-индустрии, чьи заявления воспринимаются всерьез, поскольку он сам участвует в создании самых передовых технологий в этой сфере.

По его словам, человечество «вот-вот получит почти невообразимую власть», однако неясно, обладают ли современные социальные, политические и технологические системы достаточной зрелостью, чтобы распорядиться ею безопасно.

Он подчеркивает, что темпы развития ИИ значительно опережают меры по контролю и обеспечению безопасности.

В эссе Амодеи описывает риски, которые могут возникнуть при бесконтрольном развитии так называемого «мощного искусственного интеллекта» — систем, которые, по его прогнозам, в ближайшие годы станут «намного более совершенными, чем любой лауреат Нобелевской премии, государственный деятель или технолог».

Среди возможных последствий он называет массовую потерю рабочих мест, а также резкое повышение угрозы биотерроризма. Амодеи предупреждает, что ИИ способен дать отдельным людям уровень знаний и навыков, ранее доступный лишь узкому кругу специалистов. Это, по его мнению, может упростить разработку биологического оружия, способного привести к гибели миллионов людей или, в худшем случае, уничтожить всю жизнь на Земле.

«Психически неуравновешенный одиночка, способный открыть стрельбу в школе, но не способный создать ядерное оружие или выпустить чуму, теперь может быть возведен в ранг специалиста с докторской степенью в области вирусологии», — отмечает Амодеи.

Он также предупреждает о риске того, что ИИ может выйти из-под контроля, подчинить себе человечество или существенно усилить возможности авторитарных режимов и злоумышленников. По его словам, это может привести к формированию «глобальной тоталитарной диктатуры».

В завершение Амодеи призывает правительства, научное сообщество и бизнес ускорить разработку механизмов регулирования и усилить меры безопасности, чтобы минимизировать угрозы, связанные с появлением мощного искусственного интеллекта.