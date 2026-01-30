Заставлял изменить показания, размахивая «оружием»: задержан житель Бишкека

В Ленинском УВД столицы задержан Н.А., 1997 года рождения, который, по данным следствия, угрожал свидетелю и требовал изменить его показания по делу о незаконном обороте сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили в столичном УВД.

Ранее в милицию обратился гражданин А.И., заявив, что 19 декабря 2025 года неизвестные избили его и угрожали предметом, похожим на пистолет. Проверка показала, что конфликт связан с событиями 6 декабря — в тот день А.И. был задержан сотрудниками милиции, после чего добровольно выдал таблетки сильнодействующих препаратов. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР.

На допросе А.И. сообщил, что покупал препараты у гражданки А.М., 1995 года рождения. Женщина была задержана 29 декабря и помещена в ИВС.

После этого, по версии следствия, ее супруг Н.А. попытался оказать давление на свидетеля: он угрожал предметом, похожим на огнестрельное оружие, и требовал изменить ранее данные показания.

В отношении Н.А. возбуждены уголовные дела по статьям 280 (хулиганство) и 355 (угрозы или насилие в связи с досудебным производством) УК КР. Он заключен в ИВС в порядке статьи 96 УПК.

Следствие продолжается.